Basketballers Donar voor vijfde keer winnaar Nederlandse beker

De ploeg uit Groningen was in de finale in eigen huis met 78-58 duidelijk te sterk voor Landstede Basketbal uit Zwolle.

Donar kende in een uitverkocht Martiniplaza (4.310 toeschouwers) een slechte start en stond na het eerste kwart met 15-20 achter. Daarna nam de thuisploeg het heft in handen en ging het vooral beter verdedigen.

Landstede wist in het tweede kwart maar acht punten te maken, waardoor de formatie van coach Herman van den Belt bij rust tegen een achterstand van 38-28 aankeek. De ploeg uit Zwolle kwam iets terug in het derde kwart (51-43), maar de zege van de Groningers kwam nooit echt in gevaar.

Recordhouder

Donar won de beker eerder in 2005, 2011, 2014 en 2015. Vorig jaar ging de prijs naar SPM Shoeters uit Den Bosch, dat in de eindstrijd net te sterk was voor Zorg en Zekerheid Leiden. Den Bosch is met zeven bekerzeges recordhouder.

Donar is ook de regerend landskampioen. De ploeg van coach Erik Braal heeft dit seizoen in de competitie pas twee keer verloren, waarvan één keer van Landstede, en is met 46 punten uit 25 duels al zeker van de eerste plaats en daarmee thuisvoordeel in de hele play-offs om de titel.