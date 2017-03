Luiten mist Masters door uitschakeling op WK matchplay

De Nederlander is daarmee uitgeschakeld voor de knock-outfase, waar alleen de beste zestien na drie ronden aan mogen meedoen.

Luiten zal door zijn verliesbeurten in Austin niet de top vijftig van de wereldranglijst binnenkomen en zal dus in april ook niet meedoen aan de Masters op de Augusta National, de eerste major van dit jaar.

Luiten verloor in zijn eerste groepsduel van de Engelsman Paul Casey en was in het tweede duel op de golfbaan van Austin niet opgewassen tegen de Zuid-Afrikaan Charles Schwartzel.

Na vijftien holes was de strijd beslist. De Rotterdammer gaf de wedstrijd weg met vier bogeys kort achter elkaar. Hij mag vrijdag voor de vorm nog spelen tegen de ook al uitgeschakelde Zuid-Koreaan Byeong Hun-an.

"Schwartzel zal wel gedacht hebben dat het kerst was. Op bijna elke hole mocht hij een cadeautje uitpakken'', meldt Luiten op zijn website. "Ik heb hem geen enkel moment onder druk kunnen zetten. Het was lastig spelen in de storm, maar dan moet je constant spelen en parren maken. Ik gaf simpelweg te veel weg.''