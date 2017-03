Van Gerwen wil kans op koppositie Premier League grijpen in Manchester

Na de zevende speelronde, die vorige week werd afgewerkt in het Rotterdamse Ahoy, bezet Van Gerwen de tweede plek in de Premier League achter Peter Wright.

De 27-jarige Brabander heeft echter nog een wedstrijd tegoed omdat hij er begin deze maand vanwege een rugblessure niet bij was in Exeter. Die gemiste partij tegen Wade mag hij donderdagavond inhalen in Manchester.

"Ik ben de nummer één van de wereld en ik vind dat ik bovenaan moet staan, dus dit is mijn kans", blikt Van Gerwen vooruit op de website van de PDC. "Ik ben vrij zelfverzekerd, want ik heb deze competitie vorig jaar gewonnen en wil dat nu weer doen."

Ongeslagen

Van Gerwen opent de achtste speelronde met zijn inhaalpartij tegen Wade en sluit de avond af met het Nederlandse onderonsje tegen Van Barneveld. Als hij daarin zijn ongeslagen status behoudt, pakt hij sowieso de koppositie af van Wright.

"Het is altijd lastig om twee wedstrijden te spelen", houdt de titelverdediger echter een slag om de arm. "Maar ik heb het al eens eerder gedaan en toen won ik beide partijen, dus ik heb er wel een goed gevoel bij."

Niets staat een succesvolle avond dus meer in de weg, denkt Van Gerwen. "Ik zit in een goede positie en heb geen last meer van m'n rug, dus hoef ik er alleen maar voor te zorgen dat ik optimaal voorbereid ben en zo goed mogelijk speel."

Klaasen

Voor de derde Nederlander, Jelle Klaasen, staat er donderdag iets anders op het spel in Manchester. De Brabander probeert een voortijdig afscheid af te wenden. Volgende week vallen de twee laagst geklasseerde spelers af na 'Judgement Day' in Cardiff.

Donderdag verschijnt Klaasen, die met drie punten onderaan staat, aan de oche tegen Adrian Lewis. "Dat wordt heel belangrijk. De Premier League zit er nog niet op voor me en ik doe er alles aan om niet uitgeschakeld te worden."