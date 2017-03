Westbrook levert tegen 76ers unieke NBA-prestatie door niets te missen

De 28-jarige Westbrook leidde Oklahoma zo in de eigen Chesapeake Energy Arena naar een ruime zege: 122-97.

De Amerikaan gooide zijn zes vrije worpen allemaal raak en verzilverde ook zijn zes schotkansen vanuit het veld. Opvallend genoeg legde Westbrook geen enkele keer aan van buiten de driepuntslijn. Hij kwam in 27 minuten speeltijd tot achttien punten, elf rebounds en veertien assists.

Volgens Amerikaanse statistieken is Westbrook de eerste basketballer in de NBA met een 'triple-double' en zonder misser in een wedstrijd.

"Ik probeerde mijn momenten wat beter te kiezen, de tijd te nemen voor de juiste acties en schoten", zei Westbrook, die op jacht is naar het record van Oscar Robertson. De nu 78-jarige Robertson kwam in het seizoen 1961/1962 tot 41 'triple-doubles'. Westbrook heeft nog elf wedstrijden om dat te verbeteren.

Cleveland Cavaliers

LeBron James doet het met titelverdediger Cleveland Cavaliers dit seizoen veel minder goed. Woensdag verloor Cleveland bij Denver Nuggets (126-113) en dat was de zesde nederlaag in de laatste tien duels. Kyrie Irving was wel goed op dreef met 33 punten.

Boston Celtics won met 109-100 van Indiana Pacers en heeft nu net als de 'Cavs' dit seizoen 46 zeges geboekt. De Cavaliers gaan nog wel aan kop in de Eastern Conference van de NBA omdat het twee verliesbeurten minder heeft dan de Celtics.