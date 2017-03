Verenigde Staten overklast Puerto Rico en pakte eerste WBC-titel

Maandag was Puerto Rico in de halve finale nog nipt te sterk voor Nederland (4-3), dat op de vierde editie van de WBC zijn beste prestatie uit 2013 evenaarde. Oranje-slagman Wladimir Balentien hield een prijs over aan het toernooi. De 32-jarige Antilliaan werd woensdag opgenomen in het sterrenteam.

De Puerto Ricanen stonden vier jaar geleden ook al in de finale en toen was de Dominicaanse Republiek te sterk.

Voor de Verenigde Staten is het de eerste eindzege ooit bij de WBC. Bij de eerste twee edities, in 2006 en 2009, ging de titel naar Japan. Dit jaar vloog Japan en er in de halve finale uit.

Voor Puerto Rico was het verlies in de finale pas de eerste nederlaag dit toernooi, nadat de Verenigde Staten in de tweede poulefase nog met 6-5 was verslagen.

Stroman

In de eindstrijd was werper Marcus Stroman de grote man bij de Amerikanen. Door zijn sterke optreden lukte het Puerto Rico voor het oog van bijna 60.000 toeschouwers in Dodger Stadium nauwelijks om mensen op de honken te krijgen, terwijl de Amerikanen de ene na de andere honkslag sloegen.

In de derde inning kwam de VS op 2-0 door een homerun van Ian Kinsler, waarna het in de vijfde slagbeurt uitliep naar 4-0 door punten van Christian Yelich en Andrew McCutchen.

Op dan moment kon Puerto Rico nog hopen op een comeback, maar in de zevende inning was die kans zo goed als verkeken. Met alle honken bezet sloeg Brandon Crawford met een honkslag Nolan Arenado en Eric Hosmer over de thuisplaat: 6-0. In dezelfde inning maakte McCutchen nog een punt.

In de achtste inning kwam Arenado nog eens tot scoren. Werper David Robertson kon het vervolgens bij een comfortabele 8-0 voorsprong afmaken en bezorgde de VS de eerste titel ooit op de WBC.