Verenigde Staten overklassen Puerto Rico in WBC-finale

Het is de tweede keer op rij dat Puerto Rico de finale van de WBC verliest. Dit jaar was het vooral werper Marcus Stroman van het Amerikaanse team die de Puerto Ricanen de das omdeed. Stroman gooide een sensationele wedstrijd door zes innings achter elkaar geen slag tegen te krijgen.

In de derde inning kwam de VS op een 2-0 voorsprong nadat Seth Lugo twee man binnensloeg. In de vijfde inning verdubbelden de Amerikanen hun voorsprong. De overige punten werden in de zevende en achtste inning gemaakt.

De VS schakelde in de halve finale Japan uit. Puerto Rico stuurde in hun halve finale het Nederlandse team naar huis.