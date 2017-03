Dubbelfunctie chef de mission en technisch directeur NOC*NSF vervalt

De sportkoepel meldt woensdag beide functies niet meer te laten samenvallen. Dat besluit is genomen op advies van het bureau AT Kearney en de ondernemingsraad.

In de nieuwe opzet wordt de afdeling topsport van NOC*NSF per 1 mei 2017 geleid door een per die datum aan te stellen technisch directeur.

De Volkskrant meldt op woensdag dat huidig technisch directeur Hendriks en manager topsport Jeroen Bijl beiden kandidaat zijn. Het dagblad schrijft dat Hendriks "naar alle waarschijnlijkheid niet terugkeert als chef de mission van de Nederlandse olympische ploeg".

Bijl is volgend jaar bij de Winterspelen in Pyeongchang chef de mission van de olympische equipe. Hendriks, die bij de Spelen in Rio de Janeiro afgelopen zomer veel kritiek kreeg vanwege zijn rol in de affaire rond de naar huis gestuurde Yuri van Gelder en vanwege de zogenoemde 'losersvlucht', had eerder al aangeven de combinatie te belastend te vinden.

Beleidsontwikkeling

De nieuwe technisch directeur wordt verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling in de topsport en de prestatieontwikkeling van de topsporters. De chef de mission voor Tokio 2020 wordt nog dit jaar aangesteld.

"Bij alles wat wij doen staan de sporters centraal. Ons werk is erop gericht om de topsporter, de coach en het topsportprogramma maximaal te ontwikkelen", licht Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, de aangepaste organisatie van de afdeling topsport toe.

"De topsporters en onze medewerkers verdienen het om in een dynamische en lenige organisatie te werken die zich doorlopend aanpast aan de meer en meer competitieve internationale topsportpraktijk."