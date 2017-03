'Ga er maar van uit dat NHL zijn spelers niet naar Pyeongchang laat gaan'

"Zoals het er nu voorstaat, moeten mensen ervan uitgaan dat we niet naar de Spelen gaan", aldus NHL-baas Gary Bettman bij een sportconferentie in New York.

De NHL is al maanden in onderhandeling met het internationaal olympisch comité (IOC) en de internationale ijshockeybond (IIHF), maar er zit voorlopig geen beweging in de zaak. De partijen ontmoetten elkaar voor het laatst begin februari.

"Er zijn momenteel geen lopende onderhandelingen", zegt Bettman. "We stonden ervoor open om gesprekken te voeren over allerlei manieren die de schade aan ons seizoen zouden kunnen verzachten, maar dat vond geen weerklank."

De NHL stond zijn spelers vanaf 1998 (Nagano) bij alle Winterspelen toe om deel te nemen aan het grootste wintersportevenement ter wereld, waardoor bij de laatste vijf Spelen de grootste ijshockeyers ter wereld met elkaar konden strijden om olympisch goud.

Zorgen

Het grootste probleem voor de NHL is dat de Winterspelen in februari zijn, waardoor de Noord-Amerikanen hun topcompetitie midden in het seizoen tweeënhalve week volledig moeten stilleggen om hun spelers te kunnen laten deelnemen aan de Spelen. De eigenaars van NHL-teams maken zich ook zorgen over mogelijke blessures bij hun topspelers.

Bovendien is het IOC niet meer van plan om voor Pyeongchang 2018 de verzekerings-, reis- en verblijfkosten te vergoeden voor de NHL-spelers die meedoen aan het ijshockeytoernooi. Bij de vorige vijf Spelen betaalde het IOC die rekening van 15 tot 20 miljoen dollar (14 tot 19 miljoen euro) nog wel.

"Wij gaan dat niet betalen", is Bettman duidelijk. "Waarom zouden we gaan als zij onze deelname niet op waarde schatten?"

Volgens de baas van de NHL heeft deelname aan de Spelen geen positieve invloed gehad op zijn competitie. "Waarom hebben we het dan vijf keer wel gedaan? Het leek op dat moment een goed idee, maar we moeten er wel voordeel uit halen."

Spelers

De NHL-spelers hebben al duidelijk gemaakt dat zij ook in Pyeongchang heel graag willen strijden om olympisch succes.

Sommige spelers, onder wie de Russische vedette Alexander Ovechkin van Washington Capitals, hebben laten weten dat ze hoe dan ook naar Zuid-Korea zullen gaan, toestemming of niet.

Het IOC en de NHL bereikten pas in juli van 2013 een akkoord over deelname van de NHL-spelers aan de Spelen van Sochi in februari 2014. De olympische titel ging in Rusland naar Canada.

De Winterspelen van Pyeongchang beginnen op 9 februari 2018.