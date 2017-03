Dakar Rally in 2018 door Peru, Bolivia en Argentinië

De organisatie maakte de globale route van de Dakar Rally van volgend jaar woensdag bekend op een persconferentie in Parijs. De details van alle etappes worden in november gepresenteerd.

De start van de rally is op 6 januari 2018 in de Peruviaanse hoofdstad Lima. De deelnemers zetten daarna koers richting de Boliviaanse hoofdstad La Paz, waarna de finish op 20 januari in het Argentijnse Cordoba is.

Peru is voor het eerst sinds 2013 weer opgenomen in het routeschema van Dakar. Het is de tiende keer dat de rally in Zuid-Amerika wordt georganiseerd.

"We zijn al vijf jaar niet in Peru geweest, een land dat heel graag wilde dat we terugkeerden", aldus wedstrijdleider Etienne Lavigne. "De kust ten zuiden van Lima is zeer interessant voor de rally met zand en zandduinen."

Paraguay

De editie van 2017 startte nog in Paraguay, dat voor het eerst werd aangedaan in de geschiedenis van de rally. De route ging via Bolivia naar Argentinië.

Door hevige regenval moest de vijfde etappe door Bolivia dit jaar worden ingekort, terwijl de zesde etappe naar La Paz volledig werd geschrapt. De achtste etappe, die voerde van Bolivia naar Argentinë, moest worden ingekort nadat een rivier langs het parcours buiten zijn oevers was getreden.

Erik van Loon, op de veertiende plaats de beste Nederlander bij de auto's in het eindklassement, liet tijdens de rally aan De Telegraaf weten dat hij geen fan is van Bolivia.

"We hebben al drie jaar op rij ellende in Bolivia met noodweer en afgelasting. Ditmaal in het kwadraat", zei hij na de afgelaste negende etappe. "En waar we wel hebben gereden, was het klote: hoogte, regen en modder. Dat is niet waarvoor ik de Dakar-rally rijd. Als dit volgend jaar weer zo is, dan zien ze mij niet terug."