Gregorius mist start MLB-seizoen door bij Oranje opgelopen blessure

"Ik denk dat het realistisch is om te verwachten dat we Didi niet zullen zien tot mei", aldus technisch directeur Brian Cashman van de Yankees. "Wanneer in de maand mei? Dat kan ik niet zeggen. Hopelijk is het snel."

De 27-jarige Gregorius liep afgelopen zaterdag in een oefenwedstrijd van het Nederlands team tegen de Arizona Diamondbacks een blessure op aan zijn rechterschouder.

De geboren Amsterdammer miste maandag door de kwetsuur de halve finale van de World Baseball Classic (WBC), die Nederland zonder hem met 4-3 verloor van Puerto Rico. Gregorius was een van de uitblinkers bij Oranje tijdens het officiële WK met acht honkslagen in 23 slagbeurten, acht binnengeslagen punten en één homerun.

Florida

De korte stop vloog maandag vanuit Arizona naar Florida, waar de Yankees zich voorbereiden op het nieuwe MLB-seizoen dat voor de ploeg uit New York op 2 april begint.

Gregorius onderging dinsdag een MRI-scan waaruit bleek dat hij een spier verrekt heeft in de schouder van zijn werparm. Hij zal eerst twee weken rust moeten houden en volgens Cashman duurt het volledige herstel zes weken.

Manager Joe Girardi is niet blij dat Gregorius, al twee jaar zijn vaste korte stop, geblesseerd terug is gekomen van een toernooi met het Nederlands team. "Je maakt je altijd zorgen als je spelers naar de WBC gaan, je vreest altijd voor blessures. Ik weet dat de WBC belangrijk is voor honkbal, maar Didi is ook heel belangrijk voor ons team."

Gregorius heeft allesbehalve spijt van zijn deelname aan de World Baseball Classic. "Het was een geweldige ervaring en de blessure had overal kunnen gebeuren. Het is niet de schuld van de WBC dat ik geblesseerd ben."