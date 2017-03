Verenigde Staten plaatsen zich voor finale WBC tegen Puerto Rico

Het beslissende punt van de wedstrijd in Los Angeles werd binnengehaald in de achtste inning. Bij een 1-1 stand sloeg Adam Jones mede door gegrabbel bij de Japanse derde honkman Nobuhiro Matsuda een honkslag, waardoor Brandon Crawford van het derde honk over de thuisplaat kon.

De Verenigde Staten staan voor het eerst in de finale van de WBC. De drie eerdere edities van het toernooi dat geldt als WK werden gewonnen door Japan (2006 en 2009) en de Dominicaanse Republiek (2013). Puerto Rico was in die laatste editie de verliezend finalist.

De VS en Puerto Rico speelden in de tweede groepsfase van de WBC al tegen elkaar. Die wedstrijd in San Diego werd met 6-5 gewonnen door Puerto Rico, dat nog ongeslagen is op dit toernooi. De Amerikanen verloren in de eerste groepsfase ook al van de Dominicaanse Republiek (7-5).

De finale tussen de VS en Puerto Rico begint in de nacht van woensdag op donderdag om 2.00 uur Nederlandse tijd.