MLB-legende Bonds krijgt adviserende rol bij San Francisco Giants

De 52-jarige Bonds werd vorig jaar oktober na één seizoen ontslagen als slagcoach bij Miami Marlins.

Bonds speelde van 1993 tot zijn pensioen in 2007 bij de Giants. Hij groeide uit tot een geweldige slagman die met 762 homeruns in zijn carrière het MLB-record op zijn naam heeft. Ook bezit hij het record van meeste homeruns in één seizoen: 73 in 2001.

"San Francisco is altijd mijn thuis geweest en de Giants zijn mijn familie. Ik kijk ernaar uit weer tijd door te brengen met het team en met de jeugd", aldus Bonds.

De Amerikaan wordt beschouwd als een van de beste honkballers aller tijden. Hij werd in zijn carrière zeven keer uitgeroepen tot speler van het jaar in de MLB.

Zijn vermeende dopinggebruik is het smetje op zijn blazoen. In 2007 werd Bonds beschuldigd van het gebruik van anabolen in een omvangrijke dopingzaak.