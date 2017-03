Meulens kijkt na uitschakeling al uit naar volgende WBC over vier jaar

"We hebben geleerd dat we een team hebben dat dit niveau aan kan. Over vier jaar zijn we terug", zei Meulens op de website van de honkbalbond.

Nederland versloeg in de eerste groepsfase van het officiële WK in Seoul gastland Zuid-Korea en Taiwan en verloor van Israël. Dat land werd in de tweede groepsfase in Tokio wel verslagen. Nederland verloor daar van Japan en was te sterk voor Cuba.

Daardoor ging Oranje als tweede land in de groep door naar de halve finale, waarin het nog ongeslagen Puerto Rico pas in de elfde inning te sterk bleek.

Kansen

"Het is altijd vervelend om een wedstrijd te verliezen als je kansen hebt gehad", aldus Meulens.

In de vierde editie van de WBC evenaarde het Nederlands koninkrijksteam daarmee zijn beste prestatie. Vier jaar geleden verloor het team van Meulens in de halve eindstrijd van de latere winnaar Dominicaanse Republiek.

Van den Hurk

Pitcher Rick van den Hurk hield een zware kater over aan de nederlaag. De startende werper kreeg in de eerste twee innings twee homeruns om zijn oren.

"In zulke wedstrijden telt iedere bal. Eén foutje wordt op dit niveau genadeloos afgestraft", zei Van den Hurk.

De Brabander begon naar eigen zeggen met een goed gevoel aan de wedstrijd in het stadion van LA Dodgers. "Maar met twee slag op het bord gooide ik een curveball die ik liet hangen in de slagzone. Die werd gelijk over de muur geslagen."

"Dat had nooit mogen gebeuren", bekende Van den Hurk, die in de tweede inning nog een homerun tegen kreeg en daarna al van de heuvel werd gehaald. "Ik hoopte de hele wedstrijd te blijven staan, maar in zo'n play-offduel heb je niet de ruimte om foutjes even snel recht te zetten."

Jansen

Vanuit de dug-out zag Van den Hurk hoe de andere Nederlandse pitchers de Puerto Ricanen wel in bedwang hielden. Met als hoogtepunt de negende inning van Kenley Jansen, die met negen ballen drie man uitschakelde.

"Die jongen heeft een geweldige arm. Het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan bij hem, maar wij als pitchers weten als geen ander hoe het echt is. Het was genieten om hem aan het werk te zien."

De 'closer' van de Dodgers keerde daarna echter niet meer terug op de heuvel. In de tiebreak moest Oranje de winst alsnog aan Puerto Rico laten. "We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld en een geweldig toernooi gedraaid. Enorm teleurstellend dat het net niet onze kant op is gevallen", vond Van den Hurk.