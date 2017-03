Honkballers zonder belangrijke kracht Gregorius in halve finale WBC

De 27-jarige korte stop van New York Yankees vliegt naar Florida, waar hij zich door de medische staf van zijn Amerikaanse club uit de Major League verder laat onderzoeken. De Yankees zitten in Tampa voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Volgens een woordvoerder van het Nederlands team heeft Gregorius al wat langer last van zijn schouder. De Yankees willen onderzoeken hoe hun vaste kracht er aan toe is. Het is niet uitgesloten dat hij eventueel de finale van de WBC kan spelen, mocht Oranje die halen.

Gregorius was een van de belangrijkste krachten in het koninkrijksteam van bondscoach Hensley Meulens. Hij speelde op de WBC vooral als aangewezen slagman.

De geboren Amsterdammer was op het officiële WK goed voor acht honkslagen in 23 slagbeurten, acht binnengeslagen punten en één homerun.

Puerto Rico

Oranje en Puerto Rico treffen elkaar dinsdag in het Dodgers Stadium in Los Angeles. Puerto Rico is dit toernooi nog ongeslagen en eindigde in de tweede groepsfase als eerste, boven de Verenigde Staten en titelverdediger Dominicaanse Republiek.

Het koninkrijksteam krijgt in de halve eindstrijd versterking van Kenley Jansen. De toppitcher van LA Dodgers, die de plek van Orlando Yntema in de selectie overneemt, geldt als een van de beste 'closers' in de Major League. Jansen moet de wedstrijd in de laatste inning uitgooien als de stand daarom vraagt.

Het duel tussen Nederland en Puerto Rico in Los Angeles begint in de nacht van maandag op dinsdag om 02.00 uur Nederlandse tijd.