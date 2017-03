Gestolen Super Bowl-shirt van Brady na anderhalve maand gevonden

De quarterback van de Patriots had zijn outfit na de winst in de verlenging op Atlanta Falcons (34-28) in zijn tas gestopt. De 39-jarige superster van de American footballcompetitie NFL kwam er even later achter dat iemand in het feestgedruis zijn slag had geslagen. Journalisten mogen in de NFL de kleedkamer in om hun werk te doen.

"Jammer, want het was een mooi aandenken'', zei Brady, die voor de vijfde keer in zijn carrière de Super Bowl won. "Ik had het graag aan mijn zieke moeder willen geven. Het zal vast ergens opduiken op eBay. Maar ik heb de ring, dat is het belangrijkste voor mij.''

De waarde van het shirt werd geschat op zeker een half miljoen dollar. Eigenaar Bob Kraft van de Patriots vergeleek de zaak met het stelen van een schilderij van Chagall of Picasso.

De politie in Texas startte een onderzoek en kreeg daarbij hulp van de FBI. Het spoor leidde tot over de grens in Mexico, naar een geaccrediteerde journalist. Ook het shirt dat Brady droeg tijdens de Super Bowl van 2015 werd gevonden.

Kleedkamers

Bij Amerikaanse sporten is het gebruikelijk dat journalisten na de wedstrijd de kleedkamers in mogen om de spelers te interviewen en verslag te doen.

Onduidelijk is nog of de betreffende reporter voor diefstal is gearresteerd. De politie geeft later op maandag een verklaring.