Eindzege WBC zou voor Meulens meer betekenen dan winst World Series

"De World Baseball Classic winnen met het Koninkrijksteam zou bovenaan mijn lijstje staan, als ons het lukt", aldus Meulens volgens de Honkbalsite op zijn persconferentie een dag voor de halve eindstrijd, die in de nacht van maandag op dinsdag wordt gespeeld.

De 49-jarige Curaçaoënaar is in het dagelijks leven hitting coach van de San Francisco Giants. Met die ploeg won hij drie keer de World Series, de finale van de Amerikaanse Major League Baseball (MLB), maar het officiële WK winnen met Nederland zou hij nog bijzonderder vinden.

"Een World Series winnen, is de reden om in de Major League te spelen. Je bent trots als dat gebeurt. Maar winnen voor je moederland, dat is iets heel anders. Dat gaat nog veel verder", zegt Meulens.

"Ik heb zelf op de Olympische Spelen van 2000 gespeeld, en was coach in 2004. En die mate van nervositeit en emoties, die zijn veel groter dan tijdens de World Series."

Klaar

Meulens was vier jaar geleden ook de bondscoach van 'Team Kingdom of the Netherlands' toen de ploeg bij de WBC voor het eerst de halve finales haalde. Oranje verloor in 2013 met 4-1 van de latere eindwinnaar Dominicaanse Republiek.

"De vorige keer kwamen we een Dominicaans team tegen dat op dreef was", stelt Meulens. "Nu komen we een Puerto Ricaans team tegen dat op dreef is. Allebei waren ze ongeslagen toen we tegen ze speelden. Maar wij hebben onze pitching op orde. En we zijn klaar voor de uitdaging."

De Nederlandse honkballers maakten deze maand veel indruk met vier zeges (op Zuid-Korea, Taiwan, Israël en Cuba) en twee nederlagen (tegen Israël en Japan).

De MLB-spelers Jurickson Profar, Didi Gregorius, Andrelton Simmons, Jonathan Schoop en Xander Bogaerts en voormalig MLB-speler Wladimir Balentien zijn samen goed voor zes homeruns en ze hebben in totaal al 31 punten binnengeslagen. Bovendien heeft Nederland in zes duels nog maar één veldfout gemaakt.

Meulens heeft tegen Puerto Rico ook voor het eerst de beschikking over topwerper Kenley Jansen van de Los Angeles Dodgers. "Kenley zorgt ervoor dat onze wedstrijd korter duurt", aldus de bondscoach. "Hij is één van de beste 'closers' van dit moment. We kunnen niet blijer zijn dan met zijn komst."

Sterren

Puerto Rico won in de eerste ronde van Venezuela (11-0), Mexico (9-4) en Italië (9-3) en in de tweede groepsfase werden de Dominicaanse Republiek (3-1), de VS (6-5) en nog een keer Venezuela (13-2) aan de zegekar gebonden.

Manager Edwin Rodriguez kan beschikken over een legertje ervaren en jeugdige MLB-sterren. Yadier Molina (34, St. Louis Cardinals) geldt al jaren als een van de beste catchers ter wereld, terwijl Carlos Beltran (39, Houston Astros) 421 homeruns heeft geslagen in zijn lange carrière in de Major Leagues.

Puerto Rico beschikt net als Nederland over meerdere zeer talentvolle korte stoppen. Francisco Lindor (23, Cleveland Indians) werd afgelopen seizoen verkozen tot beste verdediger in de MLB, Javier Baez (24) speelde een belangrijke rol in het kampioenschap van de Chicago Cubs en Carlos Correa (22) heeft in zijn eerste twee seizoenen veel indruk gemaakt bij de Houston Astros.

"We houden van elkaar, het liefst zou ik 162 wedstrijden spelen met deze jongens", aldus Correa. "Dit toernooi met dit team is heel speciaal."

Nederland-Puerto Rico begint om 02.00 Nederlandse tijd in de nacht van maandag op dinsdag. De startende werpers in Los Angeles zijn Rick van den Hurk en Jorge Lopez. De andere halve finale gaat in de nacht van dinsdag op woensdag tussen de VS en Japan.