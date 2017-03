Handbalsters hebben in tweede oefenduel geen kind aan IJsland

Vrijdag won Oranje in Almere al met 23-20 van IJsland. De marge was een dag later veel groter. Bij rust leidde de thuisploeg al met 22-8.

Thomsen had vrijdag nog enkele topspeelsters als Nycke Groot en Yvette Broch gespaard. Zij kwamen in de uitverkochte sporthal in Emmen nu wel in actie.

Estavana Polman (zwanger), Martine Smeets (gepasseerd), Maura Visser en Angela Malestein (beiden niet helemaal fit) waren er in het tweeluik met IJsland niet bij.

Behalve Groot en Broch bleven vrijdag ook Tess Wester, Sanne van Olphen en Angela Steenbakkers aan de kant. Rinka Duijndam en Anouk Nieuwenweg speelden toen hun eerste officiële interland.

De internationals kwamen voor het eerst dit jaar bijeen voor een trainingsstage op Papendal sinds de verloren EK-finale van vorig jaar december. Die zilveren positie leverde rechtstreekse plaatsing op voor het WK van eind dit jaar in Duitsland.