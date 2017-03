Ierse rugbyers houden Engeland af van nieuwe 'Grand Slam'

De Ieren waren in het Aviva Stadium in Dublin met 13-9 te sterk voor Engeland. Het was voor de ploeg van bondscoach Eddie Jones de eerste nederlaag na achttien overwinningen op rij.

De Engelse rugbyers hadden de afgelopen weken in het prestigieuze Zeslandentoernooi wel afgerekend met Frankrijk, Wales, Italië en Schotland.

De wereldkampioen van 2003 was daardoor voor de laatste speelronde al zeker van de eindzege in de Six Nations. De Engelsen konden net als in 2016 het hele toernooi ongeslagen blijven, een zogenaamde Grand Slam, maar Ierland stak daar een stokje voor.

De thuisploeg leidde bij rust al met 10-3, vooral door een try van Iain Henderson. Engeland kwam door de tweede en derde rake penalty van Owen Farrell nog wel wat dichterbij in de tweede helft, maar Ierland hield mede door de tweede rake vrije trap van fly-half Johnny Sexton stand.

Visser

Ierland eindigt door de overwinning op de tweede plaats in de Six Nations met veertien punten. Frankrijk, dat zaterdag tegen Wales ook zijn derde zege boekte (20-18), is de nummer drie in de eindstand, terwijl Schotland vierde wordt. Wales en Italië sluiten de rij.

Tim Visser had zaterdag een bepalende rol bij de zege van Schotland op Italië. De in Nederland geboren winger maakte de derde van vier try's die de Schotten in het eigen stadion Murrayfield aan een klinkende overwinning hielpen: 29-0.

De Six Nations is het jaarlijkse toptoernooi tussen de zes beste rugbylanden van Europa.