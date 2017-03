McGregor wil 'wereld versteld laten staan' in gevecht tegen Mayweather

McGregor deed zijn uitspraken in Madison Square Garden in New York, waar hij aanwezig was om zijn landgenoot Michael Conlan aan te moedigen bij diens profdebuut.

Er wordt al maanden gespeculeerd over een gevecht tussen de Ierse kampioen in de UFC en de 40-jarige Mayweather. De Amerikaan was gestopt, maar heeft de handschoenen onlangs weer opgepakt.

Volgens McGregor is een overeenkomst tussen beide vechtsportgrootheden een kwestie van tijd. Hij is er zeker van dat hij gaat winnen, meldt de BBC zaterdag.

Gevaarlijk

​"Niemand weet wat er gaat komen, maar ik ga het boksen overnemen. Geloof me maar. Ik ben 28, lang, heb de reikwijdte en ik ben gevaarlijk met beide handen. Ik ga Floyd afstoppen en dan moeten jullie allemaal je woorden inslikken. Jullie zullen versteld staan."

De verwachting is dat beide mannen elkaar in juni in Las Vegas in de ring treffen. McGregor heeft verschillende wereldtitels in de UFC op zijn naam zijn staan, terwijl Mayweather alle 49 profbokspartijen won die hij vocht.