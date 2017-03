Klaasen denkt na nederlaag tegen Wade aan vroegtijdige operatie

"Ik ben teleurgesteld, kwaad, gefrustreerd... Mijn pols is niet iets wat ik continu als excuus mag gebruiken, maar het is op deze manier niet fijn gooien", somberde Klaasen.

De eenvoudig wereldkampioen liep begin december tijdens de voorbereiding op het WK een peesontsteking in zijn pols op en heeft daar nog altijd last van. Om het gewricht enigszins te ontlasten staat hij momenteel bijna nooit voor het trainingsbord. Aanvankelijk was het idee om over tweeënhalve maand te kijken of een operatie noodzakelijk zou zijn, maar Klaasen denkt daar nu al aan.

"Ik denk dat ik die operatie sowieso ga inplannen. Ik heb er maandag nog twee spuiten in gehad, maar er is 0,0 verbetering. Het doet alleen maar meer zeer. Ik zou niet weten waarom ik langer zou moeten wachten met opereren. Ik heb tijdens de wedstrijd nog nog nooit zoveel pijn gehad als vandaag."

Dubbels

Klaasen was zeker niet kansloos tegen Wade, maar miste op cruciale momenten enkele pijlen op de dubbels. Zo kreeg hij bij 5-3 tot vijf keer toe de kans om terug te komen tot 5-4, maar Wade kwam telkens met de schrik vrij. "Ik miste de dubbels vanwege de pijn in mijn pols", stelde Klaasen.

"Dan mag je eindelijk een keer in Ahoy gooien met al die Nederlanders en dan gebeurt me dit... Ik wilde extra mijn best doen voor die mensen. Het is frustrerend dat ik heb verloren, helemaal omdat ik weet waardoor het komt. Maar dat kan je tijdens de wedstrijd toch niet meer veranderen. Dan moet je maar hopen dat de dubbels er wel in gaan. Dat was vandaag helaas niet het geval."

Toch had Klaasen wel genoten van de in oranje uitgedoste menigte in Rotterdam. "Ik had verwacht dat ik behoorlijk nerveus zou zijn als ik het podium op zou komen, maar het voelde echt goed. Dit was echt mooi om mee te maken."

Hekkensluiter

Over twee weken vallen de onderste twee spelers van de ranglijst af en Klaasen moet daar als hekkensluiter ernstig rekening mee houden.

"Het gaat nu moeilijk worden. Ik moet hopen dat Dave Chisnall en Kim Huybrechts alles verliezen en ik dan alles win. Ach, ik ga daar nu niet eens over nadenken. Ik ga nu eerst kijken hoe ik het met mijn pols ga doen. Ik maak de Premier League wel af. Het is een beetje lullig om nu nog af te zeggen."