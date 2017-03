Bos zorgt voor primeur met brons bij wereldbekerfinale skeleton

De 23-jarige Bos eindigde als derde in de stad waar volgend jaar de Olympische Winterspelen zijn. Ze gaf na twee runs door in Zuid-Korea 0,35 seconde toe op de Duitse winnares en wereldkampioene Jacqueline Lölling.

De Russin Elena Nikitina was slecht vijf honderdsten sneller dan de Nederlandse, die tot vrijdag een vijfde plek in januari in St. Moritz als beste prestatie in de World Cup had staan.

Bos stelde vorige maand bij de WK in Königssee nog iets teleur met de veertiende plaats, maar bewees met haar prestatie in Pyeongchang dat ze goed op weg is richting de Winterspelen, die over een jaar plaatsvinden in Zuid-Korea.

Eindklassement

De Duitse Lölling pakte met haar zege in de slotwedstrijd ook de wereldbeker. Bos eindigde als twaalfde in het klassement.

Joska Le Conté, de tweede Nederlandse met ambities voor de Spelen, werd vrijdag 21e. Ze is de nummer negentien in het eindklassement van de World Cup.

Volgens de kwalificatie-eisen van NOC*NSF moet een Nederlandse op 14 januari 2018 in de top twaalf van de World Cup-ranking staan om zich te plaatsen voor Pyeongchang.