Van Barneveld kan weer 'hele wereld aan' na fraaie zege op Anderson

"Als je voor zo'n publiek mag spelen, met famillie, vrienden en kennissen op de tribune, en dan ook nog eens allemaal in het oranje gekleed... Ja, jongens, dat is fantastisch. Dit is wel een evenement hoor", zei een glunderende Van Barneveld.

"Ik ben een heel dankbaar mens. Vorig jaar stond ik hier met een totaal ander gevoel. Ik kon de play-offs niet meer halen en ik was bovendien wat depressief. Vorig jaar hier in Ahoy heeft mijn leven veranderd. Zo van: hé, wacht nou eens even, ze zijn je echt nog niet vergeten", aldus van Barneveld.

"Het leek vorig jaar wel alsof de koning de zaal binnenkwam. Dat heeft me zo verschrikkelijk goed gedaan. Dit soort avonden zijn heel erg belangrijk voor me. Het geeft je een heel warm gevoel als iedereen 'Barney army' zingt. Dan kan je de hele wereld aan."

Teleurstellingen

Van Barneveld was ook blij dat hij met de zege op Anderson een periode met aardig wat teleurstellingen kon afsluiten. De uitschakeling in de halve finales van het WK en recent nog in de kwartfinales bij de UK Open dreunden lang door in het hoofd van de vijfvoudig wereldkampioen.

"Dan is het leuk om er voor mijn eigen publiek weer te staan. Voor mij is het altijd goed om tegen spelers als Anderson, Michael van Gerwen of Peter Wright te spelen, want dan weet je dat je fantastisch moet gooien", zei Van Barneveld.

"Twee weken geleden stond ik tegenover Dave Chisnall. Die stond toen laatste, maar ik verloor wel kansloos met 7-2. Ik ging gewoon de fout in door een verkeerde voorbereiding. Het is namelijk best wel lastig om je tegen zulke jongens te focussen."

Van Barneveld was tegen Anderson constant bij de les en maakte indruk door bij 4-1 156 uit te gooien. "Hij begon nog wel met twee keer 140 en toen dacht ik even: daar gaan we weer. Maar ik was vandaag echt kalm. Ik raakte geen moment in paniek. Ik wist dat het goed ging komen. Als dan ook nog zo'n 156-finish erin valt, dan weet je dat je op de goede weg bent."

Oordopjes

Van Barneveld kreeg tijdens de wedstrijd niet veel mee van het gezang van het publiek. Hij droeg namelijk oordopjes.

"Daar ben ik augustus mee gaan experimenteren en dat heeft me toch wel heel erg goed gedaan. Je krijgt in principe negentig procent van wat ze schreeuwen niet mee. Je voelt je daardoor wat rustiger. Ik voel me er heel erg prettig bij."

Door zijn fraaie zege op Anderson klom Van Barneveld naar de vierde plaats op de ranglijst. Dat zegt volgens de winnaar van 2014 na zeven speelrondes echter nog weinig. "Deze hele Premier League ligt heel dicht bij elkaar. Voor iedereen is alles nog mogelijk. Alleen onderin wordt het voor Kim Huybrechts en Jelle Klaasen lastig."