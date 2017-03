Wawrinka ten koste van Thiem naar halve finales Indian Wells

Hij versloeg de Oostenrijker in een tweeënhalf uur durende partij in drie sets: 6-4, 4-6 en 7-6 (2).

De 31-jarige Wawrinka, nummer drie op wereldranglijst, had ook kunnen verliezen van Thiem, de nummer negen van de wereld. De twee deden nauwelijks voor elkaar onder en een tie-break moest de beslissing brengen.

''Het niveau was hoog, we speelden allebei erg goed en ik denk dat mijn ervaring en het vertrouwen in mijn spel de doorslag gaven'', zei de Zwitser na de partij.

Wawrinka treft in de halve finales de Spanjaard Pablo Carreno, die de Uruguayaan Pablo Cuevas in drie sets uitschakelde: 6-1, 3-6 en 7-6 (4).

Williams

In het vrouwentoernooi stootte de Russin Elena Vesnina door naar de halve finales. De als veertiende geplaatste Vesnina rekende af met de Amerikaanse Venus Williams in drie sets: 6-2 4-6 6-3.

Vesnina, die eerder in het toernooi al de Duitse topfavoriete Angelique Kerber uitschakelde, moet het in de halve finales opnemen tegen de Française Kristina Mladenovic, die in haar kwartfinale te sterk was voor de Deense Carolina Wozniacki: 3-6 7-6 (4) 6-2.