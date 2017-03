Van Gerwen vindt dat 'kinderachtige' Taylor fluitconcert verdiende

"Dat verdiende hij ook. Hij gedroeg zich in principe heel kinderachtig. Als ik dat soort dingen in Engeland doe, dan doen de toeschouwers dat ook bij mij. Ik denk dat een speler met zijn capaciteiten dat niet nodig heeft", zei de Brabantse nummer één van de wereld, die tegen Taylor een 0-3 achterstand omzette in een 7-4 overwinning.

De 56-jarige Engelsman reageerde tijdens de partij meerdere malen met cynische klapjes en armgebaren op boe-geroep vanuit het publiek terwijl hij aan het gooien was. Het kwam de zestienvoudig wereldkampioen uiteindelijk op een striemend fluitconcert te staan.

"Je moet er mee leren omgaan", aldus Van Gerwen. "Dat is een hele kunst. Maar het moet, want anders ga je punten verspelen. Dat zag je vandaag wel met Phil. Helemaal nergens voor nodig."

Randzaken

Van Gerwen vindt Taylor een ander persoon geworden sinds hij onlangs bekendmaakte eind dit jaar een punt achter zijn loopbaan te zetten.

"Dat moment is voor hem killing geweest. Hij is niet meer zo scherp als voorheen. Hij is niet meer met de wedstrijd bezig, maar veel te veel met randzaken. Hij moet gewoon zijn eigen ding doen en schijt aan anderen hebben."

"Phil is de grootste ooit. Ik heb veel respect voor die man. Hij heeft heel veel voor de sport betekend. Hij heeft zelfs voor Raymond (van Barneveld, red.) de bodem gelegd waar wij nu overheen lopen. Daar mag je heel dankbaar voor zijn, maar niet eeuwig."

Slordig

Van Gerwen had de zege op Taylor te danken aan een sterk tweede gedeelte van de wedstrijd. De titelverdediger begon zeer slordig en even leek een stunt in de maak. "Ik ergerde me een beetje aan mijn eigen spel. Ik vond de triple niet. Uiteindelijk heb ik het wel gewoon goed afgemaakt. Ik stond niet grandioos te spelen, maar Phil ook niet."

Het matige begin had volgens Van Gerwen voornamelijk met de omstandigheden te maken. "Ik legde mezelf veel druk op en het publiek uiteraard ook. Al die mensen hebben een kaartje voor hoofdzakelijk mij en Raymond gekocht. Ik wilde ze niet teleurstellen. Ik eis natuurlijk altijd het beste van mezelf."

De huidige nummer twee in de stand van de Premier League genoot wel met volle teugen van zijn opkomst. "Dat geluid dat ze maken gaat door merg en been. Daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. Het is de kroon op je werk. Mensen beseffen soms niet wat wij er allemaal voor moeten doen en laten om deze sport uit te kunnen oefenen. Dit soort avonden zijn dan natuurlijk fantastisch."