Klaasen wil zich met zere pols revancheren in Premier League Darts

Klaasen liep begin december tijdens de voorbereiding op het WK een ontsteking in zijn pols op. Hij reisde wel gewoon af naar Londen, waar hij in de derde ronde zijn Waterloo vond. Bovendien werd zijn blessure alleen maar erger en is de pijn nog steeds niet verdwenen.

"Elke worp die ik maak, doet pijn. Tijdens een wedstrijd kan ik vier of vijf legs voluit gaan en daarna merk ik dat mijn pols moe wordt. Dan gaat alles onder de triple zitten en wordt het echt hard werken en hopen dat alles nog een beetje goed valt", zei Klaasen woensdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de Premier League-duels in Ahoy.

De eenmalig wereldkampioen won inmiddels al advies in bij een specialist en kreeg ook al tot drie keer toe een spuit in zijn pols, maar het enige wat Klaasen er weer bovenop kan helpen is het nemen van rust. Het liefst acht weken lang. "Dat zit er echter niet in. Als het over tweeënhalve maand nog niet over is, dan moet ik onder het mes. Hopelijk komt het niet zo ver."

Imago

Om zijn pols nog enigszins te ontlasten, traint hij bijna niet. "Als ik zondagavond thuis kom gooi ik tot en met woensdag helemaal niets, terwijl ik normaal gesproken elke dag drie of vier uurtjes train. Dat is wel even wennen, maar voor mijn pols moet het wel. Als ik elke dag gooi, dan gaat die peesontsteking nooit over. Ik merk wel dat de pijn iets minder aan het worden is, maar zodra ik op woensdagavond weer ga trainen, doet het weer zeer."

Het is een hard gelag voor Klaasen. Hij wilde zich dit jaar juist revancheren voor zijn laatste plaats bij zijn debuut in de prestigieuze competitie in 2009. "Ik denk dat mijn vorm nu tien keer beter is. Ik vond mezelf toen niet echt een supergoede speler. Ik denk dat ik er op dat moment qua niveau niet in thuishoorde, maar ze wilden darten toen qua exposure een andere sport maken."

"Ik was wat slanker dan de anderen en zag er wat beter uit. Ze wilden dat imago een beetje omhoog trekken, dat het niet alleen maar onverzorgde mannen waren. Ik denk dat dat de voornaamste reden was dat ik er toen in stond. Maar op dat moment ga je ook geen nee zeggen omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent. Je wilt het een keer meemaken."

Concentratie

Klaasen vocht zich de afgelopen jaren de top tien van de wereldranglijst in, maar een echt groot toernooi winnen is al weer van een tijdje geleden. Dat is volgens 'The Cobra' zelf vooral een mentaal dingetje.

"Ik ben een speler die heel snel is afgeleid. Mijn concentratie is echt slecht. Ik kan tijdens een wedstrijd denken aan wat ik 's avonds ga eten. Er hoeft maar iets te gebeuren en ik kan daar een paar legs over nadenken. Dat is wat ik de komende jaren echt moet verbeteren, want daar kan ik veel winst op boeken."

Klaasen bezocht een paar jaren geleden zelfs een sportpsycholoog en kreeg wat concentratieoefeningen mee naar huis. "Dat werkte wel, maar je moet er heel veel tijd in steken. Je moet echt urenlang die oefeningen herhalen. Om dat er echt in te krijgen, is best pittig. Ik ben daar de afgelopen twee jaar iets te lui in geweest."

Judgement Night

Wat dat betreft krijgt Klaasen donderdagavond een mooie nieuwe test. Hij stuit in Rotterdam namelijk op James Wade, die erom bekend staat tegenstanders uit hun ritme te halen door extra traag richting het bord te lopen. "Voor mij is Wade altijd een lastige tegenstander. Ik vind het moeilijk om tegen hem te spelen. Ik kan beter scoren dan hij, maar hij is heel goed in de dubbels."

Over drie weken vallen de onderste twee spelers van de ranglijst af en Klaasen moet dus alle zeilen bijzetten om 'Judgement Night' te overleven. "Ik wil nog steeds niet afvallen. Ik weet dat als ik alle drie de wedstrijden win, ik er nog in kan blijven."

"Maar ja, het is maar net hoe mijn pols zich houdt. Ik ga zeker wel genieten van Ahoy. Ik heb vorig jaar helemaal niets gezien, maar hoorde wel van Raymond van Barneveld dat het geweldig was. Het kan denk ik alleen maar mooier worden."