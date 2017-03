UFC keert in september terug naar Rotterdam

In mei 2016 deed de UFC, de grootste bond binnen de Mixed Martials Arts, voor het eerst Nederland aan. Ook toen werd voor de Rotterdamse evenementenhal Ahoy als locatie gekozen.

"De UFC geeft gehoor aan de overweldigende vraag van vechtsportfans in Nederland", meldt de organisatie in een persbericht.

Medio februari veroverde Germaine de Randamie als eerste vrouw een wereldtitel in de UFC. In het vedergewicht versloeg ze de Amerikaanse Holly Holm in een titelgevecht in New York.

De Randamie is niet de enige Nederlandse vechter die recent sterk presteert in de UFC. Gegard Mousasi staat als vijfde gerangschikt in het middengewicht. Alistair Overeem en Stefan Struve staan in de top tien bij de zwaargewichten. Zij hopen op 2 september allemaal hun opwachting te kunnen maken in Rotterdam.

Vorig jaar was het gevecht tussen Overeem en de Wit-Rus Andrei Arlovski de hoofdact in Ahoy. De Randamie en Struve kwamen vorig jaar ook in actie in Rotterdam.

Europa

De UFC maakte donderdag ook bekend dat er gala's is het Schotse Glasgow en het Poolse Gdansk worden gehouden. Daarmee komt het aantal Europese toernooien dit jaar op vijf. Komend weekend is de Fight Night in Londen, in mei doet de UFC Stockholm aan.

"Europa blijft een enorm belangrijke markt voor ons", zegt Joe Carr, vicevoorzitter van de UFC. "De laatste jaren hebben we op dit continent een enorme groei gemaakt. Daarom is het een goede zaak dat we drie Europese evenementen aan onze kalender hebben toegevoegd."

Gdansk debuteert op de kalender van de UFC. In Glasgow werd in 2015 al een UFC-avond gehouden. Carr kijkt met een tevreden gevoel terug op het eerste UFC-gala in Rotterdam van vorig jaar. "Ons eerste evenement in Rotterdam en ook in Glasgow was volledig uitverkocht."

"Bovendien waren dit twee van de meest succesvolle evenementen die we in respectievelijk 2016 en 2015 gehouden hebben. Daarom was het geen moeilijke beslissing om hier weer terug te keren."