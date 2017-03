San Antonio Spurs verliest bij rentree Aldridge na hartproblemen

De sterspeler van de Spurs kon de nummer twee van de Western Conference echter niet behoeden voor een verrassende nederlaag tegen Portland Trail Blazers: 106-110.

Niet Aldridge, maar Damian Lillard werd de gevierde man in San Antonio door 36 punten te maken namens de bezoekers uit Portland. Aldridge kwam uit op negentien punten, vijftien minder dan teamgenoot Kawhi Leonard.

Door de nederlaag verzuimden de Spurs op gelijke hoogte te komen met koploper Golden State Warriors, die één overwinning meer heeft geboekt in dit NBA-seizoen.

Groen licht

Aldridge had twee wedstrijden gemist nadat hij de diagnose hartritmestoornissen had gekregen. Woensdag kreeg hij echter weer groen licht om te spelen en stond niets een terugkeer op het veld meer in de weg.

"Het voelde goed", reageerde de vedette na de nederlaag van de Spurs. "Het was fijn om weer mee te doen en lekker te spelen met mijn teamgenoten, maar het is natuurlijk wel vervelend dat we niet wisten te winnen."

Voor de 2,11 meter lange Aldridge, vijfvoudig All Star, was het sowieso een bijzonder ontmoeting, want tot 2015 speelde hij uitgerekend voor tegenstander Portland Trail Blazers.