Van Gerwen legt zichzelf extra druk op in uitverkocht Ahoy

"Ik wil al die mensen die een kaartje hebben gekocht niet teleurstellen. Ik denk dat ik beter word van die druk. Daar leer je mee omgaan en moet je ook naar toe willen streven", aldus Van Gerwen woensdagmiddag tijdens een persconferentie in Rotterdam.

De tweevoudig wereldkampioen kruiste vorig jaar in de havenstad ook al de degens met Taylor en had donderdagavond stiekem gehoopt op een confrontatie met Gary Anderson. "De wedstrijd tegen Taylor blijft natuurlijk een mooie. Voor het publiek is het, denk ik, ook een geweldig affiche. Maar zelf had ik liever Anderson gehad."

Van Gerwen en Taylor sluiten het bal af in Ahoy. De titelverdediger bezet achter Peter Wright de tweede plaats op de ranglijst, maar heeft wel een duel minder gespeeld dan de Schot omdat hij twee weken geleden niet in actie kon komen vanwege een rugblessure. Taylor is terug te vinden op de vierde plek.

Verwend

Van Gerwen verwacht dat de zaal donderdagavond nog rumoeriger zal zijn dan vorig jaar, toen de tien beste darters ter wereld Nederland voor de eerste keer aandeden. "De zaal was binnen acht minuten uitverkocht en dat geeft wel aan hoe darts op dit moment leeft in dit land. Alle kaartjes waren ook wel op geraakt als de zaal twee keer zo groot was geweest."

Het is volgens Van Gerwen zaak om niet te veel bezig te zijn met het publiek. "Als je in Engeland speelt hoor je mensen wel rare dingen roepen, maar dat is allemaal in een vreemde taal. Dit keer is het in je eigen taal en dan hoor je het dus ook sneller. Daar moet je je voor af kunnen sluiten. Daar moet je tegen opgewassen zijn en dat ben ik op dit moment wel."

Van Gerwen is van mening dat hij sterker is dan een jaar geleden. "Soms loop ik het podium af en dan denk ik dat ik matig heb gespeeld. Toch staat er dan nog altijd een gemiddelde van 106 op het scorebord. Ik heb mezelf de laatste jaren natuurlijk heel erg verwend. Je moet jezelf steeds hogere doelen stellen zodat je jezelf kan blijven testen."

Stinkende best

Van Gerwen zal dan ook nooit op zijn lauweren rusten. "Of het nou een ProTour-toernooi, een demonstratiewedstrijd of een Premier League-wedstrijd hier in Ahoy is; het maakt mij allemaal niet uit. Ik wil altijd het uiterste uit de kan halen en proberen te winnen. Daar gaat het natuurlijk om."

"Ik heb het afgelopen jaar weliswaar alles gewonnen, maar er zit nog genoeg in. Ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Als je dat niet hebt, dan kan je ook niet presteren. Je moet af en toe ook goed terugkijken naar de periode dat het minder ging. Dan weet je dat je je stinkende best moet blijven doen, want anders ben je straks weer terug bij af."