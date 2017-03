'Geboren winnaar' Van Barneveld soms jaloers op succes Van Gerwen

"Ik was vorig jaar heel somber. Ik dacht dat ik het allemaal wel een beetje gezien had. Wat ik hier echter vorig jaar meemaakte, overtrof mijn stoutste dromen. Dit is de place to be. Hier wil je gewoon staan", zei Van Barneveld woensdagmiddag tijdens een persconferentie in Rotterdam.

De vijfvoudig wereldkampioen kon vorig jaar zijn emoties amper in bedwang houden. "Dat oranje... Ik ben natuurlijk al heel wat gewend. Ook in het buitenland zie je oranje shirtjes. Maar als je hier de zaal binnenkomt op een klein half uurtje rijden van je huis en de hele zaal is dan oranje gekleurd en staat massaal 'Barney army' te schreeuwen, dan voel je je zo trots als een pauw. Die dag heeft me echt een lift gegeven in mijn loopbaan."

Toch is er ook nog altijd de andere kant van de medaille. Vorige week nog kreeg Van Barneveld het weer even te kwaad toen hij tegen Peter Wright een 9-7 voorsprong verspeelde in de kwartfinales van de UK Open.

"Toen dacht ik: ja, ik doe er veel voor en ik laat er ook veel voor. Het zou ook weleens leuk zijn als het mijn kant opvalt. Hoge gemiddeldes gooien zoals op het WK tegen Michael van Gerwen is natuurlijk perfect, maar uiteindelijk is het no cigar. Dan denk ik wel van: hoe lang houd ik dit nog vol met al die teleurstellingen."

Van Barneveld houdt zich dan ook vast aan momenten zoals die in Ahoy. "Mijn lichaam gloeit nu. Ik zit vol tintelingen omdat ik al bezig ben met morgenavond. Ik kan eigenlijk niet wachten."

Anderson

De huidige nummer zes van de Premier League moest wel even slikken toen hij het speelschema onder ogen kreeg en daarop zijn naam naast die van Gary Anderson zag staan. "Ik dacht: oei, misschien is Gary wel de verkeerde tegenstander op het verkeerde moment. Aan de andere kant: hij heeft drie darts en ik heb drie darts. Ik ga het gevecht aan. Ik wil dolgraag naar de play-offs."

Van Barneveld baarde vorige week opzien door in een bericht op zijn Facebookpagina naar het einde van zijn carrière te hinten. Een dag later stelde hij alle fans gerust door te melden dat hij zeker niet van plan is te stoppen met darts, maar wel meer tijd wil doorbrengen met zijn familie.

"Ik heb een leven vol met darts en sinds mijn kleinzoon vorig jaar is geboren, sta ik wat emotioneler in het leven. Die kleine wordt geboren: opa is er niet bij. Hij viert zijn eerste verjaardag: opa is er niet bij. Na zo'n nederlaag tegen Wright loop je dan terug naar je hotelkamer en vraag je jezelf af hoe lang je dit nog vol gaat houden en of het niet verstandiger is om de sport op een andere manier te benaderen. Mijn beste momenten en overwinningen liggen misschien wel achter me. Ik moet mezelf niet meer zo onder druk zetten en er wat meer van gaan genieten."

Geboren winnaar

En uitgerekend dat vindt Van Barneveld moeilijk. "Ik ben een geboren winnaar. Ik wil gewoon wat Van Gerwen ook doet: die beker omhoog tillen. Ik wil spraakmakend zijn. Ik wil dat de hele wereld weer over me praat. Het geld is natuurlijk ook belangrijk, want er valt steeds meer te verdienen. Maar uiteindelijk raakt dat geld wel een keer op. Een zesde wereldtitel nooit. Die is voor eeuwig."

Van Barneveld is van mening dat hij vooral zichzelf in de weg zit. "Ik ben zelf mijn ergste tegenstander. Ik ben veel te zwaar naar mezelf toe. Het is winnen of niks. Ook als ik tweede word hoef je mij geen handje te geven want dat is the first loser place. Ik denk zo omdat ik dat zelf heb ervaren. Ik kwam na het veroveren van de wereldtitel thuis en toen stonden er vijfhonderd man in de straat."

"Mijn koffer werd uit de kofferbak gehaald en ik werd zingend naar binnen gebracht", vertelt Van Barneveld. "Twee jaar later kwam ik terug als nummer twee en stond er helemaal niemand. Barney moest zelf zijn koffer uit de kofferbak halen. Niks mis mee, maar dat geeft wel aan hoe mensen er tegenaan kijken. Mensen willen zich graag associëren met winnaars en als je dat niet bent, dan ben je al snel een zeurkous."

Van Barneveld wil niet zomaar de handdoek in de ring gooien en heeft het gevoel dat hij nog niet klaar is. "Ik ga zeker door tot mijn 55e. Ik probeer het overal in te zoeken. Is het een shirtje dat ruimer kan zitten? Zijn het mijn schoenen? Overal zoek ik iets achter. Dan ben ik weleens positief jaloers op Van Gerwen. Die doet gewoon boem boem boem en raakt gewoon alles. Moet ik het dan anders aan gaan pakken? In die fase zit ik nu."