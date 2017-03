Honkballers naar halve finales WBC na zege Japan op Israël

Het is nog niet bekend wie de tegenstander wordt van Nederland in de halve finales. De Verenigde Staten, Dominicaanse Republiek, Venezuela en Puerto Rico zijn de mogelijke opponenten.

Oranje, dat achter Japan als tweede eindigde, treft de winnaar uit de andere poule. De wedstrijden van die poule zijn nog niet allemaal gespeeld in San Diego. De duels in de poule van Nederland werden afgewerkt in Tokio.

De finaleronde in Los Angeles begint op maandag. Ook dinsdag staat er een halve finale op het programma, waarna de finale op woensdag wordt gespeeld.

Bij de vorige editie van de WBC, in 2013, bereikte 'Team Kingdom of the Netherlands' voor het eerst de halve finales en daarin was de Dominicaanse Republiek te sterk.

Jansen

Oranje was de tweede ronde van het officieuze WK zondag begonnen met een nederlaag tegen Japan, in een marathonpartij die liefst elf innings duurde (6-8). Nederland revancheerde zich een dag later door Israël in acht innings te verslaan (12-2). Woensdag werd de groepsfase afgesloten met de imponerende 14-1 zege op Cuba.

Nu Nederland door is naar de halve finales, voegt Kenley Jansen zich ook bij het team. De pitcher van LA Dodgers krijgt van zijn club toestemming om in zijn thuisstad Los Angeles voor Oranje uit te komen.

De 29-jarige Antilliaan geldt in de MLB als een van de beste 'closers', de werpers die de wedstrijd in de laatste inning uit moeten gooien.