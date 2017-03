Pitcher Jansen sluit bij halve finale in Los Angeles aan bij Oranje

"We hebben toestemming gekregen om hem te gebruiken", vertelde bondscoach Hensley Meulens woensdag in Tokio.

Jansen speelt in de Major League voor Los Angeles Dodgers. De 29-jarige Antilliaan geldt in de Amerikaanse topcompetitie als een van de beste 'closers', de werpers die de wedstrijd in de laatste inning uit moeten gooien.

Begin dit jaar verlengde Jansen zijn contract bij de Dodgers nog met vijf jaar. Hij gaat in die periode circa 75 miljoen euro verdienen.

De werper sloeg de eerste twee rondes van de WBC in samenspraak met zijn club over, maar voor de finaleronde in zijn thuisbasis Los Angeles zal Jansen dus alsnog aansluiten bij Oranje. "Dat is voor iedereen geweldig nieuws", aldus Meulens.

Puzzelstukjes

In zijn zoektocht naar de ideale samenstelling van zijn ploeg, waarvan het hart wordt gevormd door vijf spelers uit de Major League, kwam bondscoach Meulens deze week in Tokio uit bij Yurendell de Caster en Kalian Sams. Beiden onderscheidden zich woensdag tegen Cuba met een homerun.

"Jarenlang was Cuba het beste honkballand ter wereld, we waren altijd bang om tegen ze te spelen", zei Sams na de 14-1 zege. "Op het WK van 2011 kwamen we er achter dat we ons met de Cubanen konden meten, dat we beter zijn zelfs. Sindsdien zijn we elk jaar blijven groeien."

Nu lonkt voor Oranje opnieuw een plek bij de laatste vier op het belangrijkste landentoernooi. "Dat is ook waar we horen", vindt Sams. "We hebben nog nooit zo'n goed team gehad. Bij de finaleronde in Los Angeles is alles mogelijk."

Dominant

Meulens heeft na de eclatante zege op Cuba het gevoel dat alle puzzelstukjes bij zijn team op de juiste plaats zijn gevallen. "De World Baseball Classic is een kort toernooi, dus moet ik mijn gevoel gebruiken om op de juiste momenten de juiste keuzes te maken. Voorafgaand aan het toernooi wisten we al dat we aan slag een heel goede ploeg hebben", zei Meulens.

"Maar voor sommige jongens is het seizoen pas net begonnen en die zijn nog zoekende naar hun vorm. De wijzigingen hebben goed uitgepakt."

Oranje was woensdag tegen Cuba zo dominant dat Meulens ook de reserves wat speeltijd kon geven. "Alle veldspelers zijn nu in actie gekomen, ze kunnen allemaal zeggen dat ze op de WBC hebben gespeeld. Iedereen heeft nu het gevoel dat hij erbij hoort."

De halve finales van de WBC zijn op maandag en dinsdag in Los Angeles. De finale van het toernooi wordt op woensdag gespeeld in de Amerikaanse stad.