Cuba verliest van Japan in aanloop naar duel met Nederlandse honkballers

Cuba verloor eerder in de tweede groepsfase al van Israël (4-1) en staat daardoor nog op nul punten in poule E. Het dit toernooi nog ongeslagen Japan won zondag van Nederland (8-6) en heeft vier punten.

Het Nederlands koninkrijksteam was maandag met 12-2 te sterk voor Israël, waardoor die twee ploegen op twee punten uit twee wedstrijden staan. De beste twee ploegen na drie duels plaatsen zich voor de halve finales in Los Angeles.

Tetsuto Yamada was dinsdag voor ruim dertigduizend toeschouwers in de Tokyo Dome de uitblinker bij Japan. De aangewezen slagman van de thuisploeg sloeg twee homeruns, een in de eerste inning en een in de achtste inning.

Na zeven innings was de stand nog gelijk (5-5), maar in de achtste inning beslisten de Japanners het duel door drie runs op het scorebord te zetten.

Nederland-Cuba begint in de nacht van dinsdag op woensdag om 04.00 uur Nederlandse tijd. Bij winst op Cuba is een plek in de finaleronde dichtbij, al is het dan ook mogelijk dat drie ploegen op vier punten eindigen. In dat geval moet Oranje mogelijk nog een wedstrijd spelen om te bepalen of het door mag naar LA.