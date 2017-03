Golfclub mag weer Brits Open organiseren na toestaan vrouwelijke leden

Ruim tachtig procent van de leden van private Muirfield golfclub stemde in met het voorstel om vrouwen toe te laten als lid. Er was een tweederdemeerderheid nodig om de motie aan te nemen.

Vorig jaar mei stemde slechts 64 procent van de leden voor het voorstel, waardoor het lidmaatschap alleen aan mannen voorbehouden bleef. Vrouwen mochten wel als gast een rondje golfen of het clubhuis bezoeken.

De R&A, de organisator van het Brits Open, besliste na de stemming van vorig jaar dat Muirfield niet langer in aanmerking kwam om het enige Europese major te organiseren. Dat besluit is dinsdag teruggedraaid.

De baan vlakbij Edinburgh was zestien keer het decor van The Open. De laatste keer was in 2013, toen de Amerikaan Phil Mickelson won. De eerste mogelijkeid voor Muirfield om de major weer te organiseren is in 2022.

De locatie van het Brits Open verandert elk jaar. De editie van 2017 is eind juli op de Royal Birkdale Golf Club in het Engelse Southport.

Significant

"Dit is een significante beslissing voor een club die al in 1744 opgericht is en veel waardes heeft behouden van de mannen die de club opgericht hebben", aldus clubvoorzitter Henry Fairweather bij bekendmaking van het nieuws. "We kijken ernaar uit om vrouwen te verwelkomen als leden."

Directeur Martin Slumbers van de R&A reageerde positief op de stemming. "Muirfield neemt een belangrijke plek in de geschiedenis van het Brits Open in en wij vinden het van wezenlijk belang dat vrouwen lid kunnen zijn van alle golfclubs die ons toernooi organiseren", zei hij.

Op basis van de huidige wachtlijst zullen nieuwe leden waarschijnlijk zeker twee of drie jaar moeten wachten om lid te kunnen worden.