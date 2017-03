Honkballer Gregorius kijkt uit naar alles-of-nietsduel met Cuba op WBC

"We hebben nu nog niks te vieren, want we zijn nog niet klaar", zegt de 27-jarige Gregorius in gesprek met NUsport. "Woensdag wordt het een alles-of-nietsduel met Cuba."

Het koninkrijksteam verloor zondag het eerste duel van de tweede groepsfase na extra innings van thuisland Japan (6-8). De ploeg van Hensley Meulens wist daarom dat ze maandag moest winnen van het nog ongeslagen Israël om kans te blijven houden om net als vier jaar geleden de halve finale te halen van de WBC, het officiële WK.

In de nacht van dinsdag op woensdag wacht het laatste groepsduel met Cuba, dat eerst dinsdag nog in actie komt tegen Japan. Een overwinning op de sterke Cubanen zal genoeg zijn voor een plek in de halve eindstrijd in Los Angeles.

"Natuurlijk proberen we LA te halen, we zijn hier gekomen om elke wedstrijd te winnen", stelt Gregorius. "Maar we moeten voorlopig nog even niet aan de halve finale denken, want het gaat nu eerst alleen maar om de wedstrijd hier in Tokio tegen Cuba."

Slag

De 27-jarige korte stop van de New York Yankees, die bij de WBC vooral de aangewezen slagman is van Nederland, was maandag in de Tokyo Dome de grote man bij Nederland. Mede door een homerun in de vierde inning sloeg hij liefst vijf punten binnen.

"Ha, dat overkomt me inderdaad niet elke dag", aldus Gregorius, die bescheiden blijft over zijn rol in de ruime overwinning. "Ik probeerde alleen te slaan op de pitches in de slagzone en vervolgens steeds een goede swing te laten zien."

Volgens de geboren Amsterdammer is de onderlinge vriendschap een grote kracht van Oranje. Veel van de Antilliaanse spelers spelen al sinds hun jeugd met elkaar samen.

"We zijn een heel ontspannen groep en dat haalt de druk er wat vanaf", zegt Gregorius. "Dat werkt tot nu toe heel goed."

Het cruciale duel met Cuba begint in de nacht van dinsdag op woensdag om 04.00 uur Nederlandse tijd. "Het belooft een mooie wedstrijd te worden", aldus Gregorius. "Het wordt do or die."