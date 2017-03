Honkballers houden zicht op halve finale WBC door zege op Israël

Didi Gregorius was in Tokio de grote man aan de kant van Nederland in het tweede duel van de tweede groepsfase. De korte stop van de New York Yankees, die dit toernooi door het overschot aan goede binnenvelders vooral als aangewezen slagman speelt, sloeg mede door een homerun liefst vijf punten binnen.

Wladimir Balentien zette zijn goede vorm op de WBC ook voort met drie honkslagen, drie runs en drie binnengeslagen punten.

Nederland verloor in de eerste groepsfase in Seoul nog met 4-2 van Israël. De WBC-debutant, die voor het grootste deel bestaat uit Joodse Amerikanen met veel ervaring in de Major League Baseball (MLB) of het niveau daar net onder, begon de tweede groepsfase zondag met een 4-1 zege op Cuba. Nederland verloor met 6-8 van Japan.

De ploeg van manager Hensley Meulens speelt in de nacht van dinsdag op woensdag vanaf 04.00 uur Nederlandse tijd zijn laatste groepswedstrijd tegen Cuba. Die ploeg speelt dinsdag eerst nog tegen Japan. De beste twee ploegen uit de poule plaatsen zich voor de halve finales in Los Angeles.

Honkslag

'Team Kingdom of the Netherlands' kwam maandag tegen Israël in de tweede inning op een 2-0 voorsprong. Yurendell de Caster, die als eerste honkman de voorkeur kreeg boven Curt Smith, sloeg op het werpen van Corey Baker met een honkslag Gregorius en Jonathan Schoop over de thuisplaat.

Baker werd in de derde inning al van de heuvel gehaald door manager Jerry Weinstein, maar ook de Israëlische relievers Jeremy Bleich en Danny Burawa werden hard geraakt door de Nederlandse ploeg.

In de derde inning kwam Oranje op 6-0 door een honkslag van Balentien en tweehonkslagen van Gregorius en catcher Shawn Zarraga. In de vierde inning kwamen er nog eens vier punten bij door een honkslag van Balentien en een homerun van Gregorius met twee man op de honken.

Jurrjens

Startende werper Jair Jurrjens stond zes innings op de heuvel en kreeg maar één punt tegen: een homerun van Nate Freiman in de vierde inning.

In de zevende inning werd de voormalig All Star in de MLB vervangen door Juan Carlos Sulbaran en de 27-jarige pitcher kreeg direct drie honkslagen en een run om zijn oren.

De linkshandige Jim Ploeger van HCAW uit Bussum kreeg vervolgens de bal en hij loodste het koninkrijksteam uit de zevende inning.

Gregorius en Zarraga zorgden in de achtste inning voor het slotakkoord door ieder nog een ploeggenoot over de thuisplaat te loodsen: 12-2. Omdat het verschil tien was, hoefde de negende inning niet meer gespeeld te worden.