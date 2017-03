'WADA is nu de vos die het kippenhok bewaakt'

"Het is nu de vos die het kippenhok bewaakt'', zegt Tygart maandag bij een WADA-symposium in Lausanne tegen persbureau Reuters.

Volgens Tygart, die de val van Lance Armstrong inleidde, kan het WADA in de huidige opzet niet als 'politie' in de sport optreden. De organisatie wordt geleid door een evenredige afvaardiging van de olympische beweging en regeringen.

"Volgens mij moet het een wereldwijde toezichthouder zijn op het gebied van doping en we moeten kijken hoe en door wie dat te financieren is.''

Als het aan Tygart ligt moeten niet alleen sportinstanties maar ook betrokkenen als zendgemachtigden en sponsors meebetalen zodat 'hun' product is beschermd door een onafhankelijke organisatie.

Rusland

Rusland was maandag in Lausanne wederom een van de belangrijkste onderwerpen op het WADA-congres in Zwitserland.

WADA-voorzitter Craig Reedie zei dat het Russische antidopingbureau RUSADA nog steeds een "aanzienlijke'' hoeveelheid werk te verrichten heeft wil de wereldantidopingorganisatie de schorsing opheffen die het eind november 2015 heeft opgelegd.

De Russen mogen zelf geen dopingcontroles meer uitvoeren, nadat vorig jaar twee grote rapporten melding maakten van een omvangrijk door de staat gestuurd dopingsysteem in Rusland. Dat leidde onder meer ook tot een ban van Russische atleten door de internationale atletiekbond IAAF.

Reedie zei maandag in Lausanne dat het RUSADA wel stappen heeft gezet om het vertrouwen te herwinnen. "Maar er is nog aanzienlijk werk te doen. Ze moeten aantonen dat hun werk autonoom is, zonder invloeden van buitenaf", aldus Reedie.

Ook de schorsing door de IAAF van Russische atleten geldt nog steeds en loopt mogelijk door tot na de WK atletiek in augustus in Londen.

Potugalov

Een onderzoekscommissie weigerde vorige maand een termijn te noemen waarbinnen een terugkeer wordt verwacht. Op dezelfde dag maakte het sporttribunaal CAS bekend de levenslange schorsing van Sergei Portugalov, voormalig baas van de medische commissie van de Russische atletiekbond, te handhaven.

Volgens het CAS is er "overduidelijk bewijs" dat Portugalov de IAAF-regels wat betreft bezit en handel in verboden producten heeft overtreden. In een in 2015 door het WADA geschreven rapport kwamen zijn overtredingen aan het licht. Hij zou zelfs atleten eigenhandig hebben geïnjecteerd.

Begin deze maand benadrukte Svein Arne Hansen, voorzitter van de Europese atletiekfederatie, daarentegen dat het de goede kant opgaat met Rusland. "We werken hard aan een oplossing van de problemen. Er is progressie. Van beide kanten is de goede wil aanwezig", zei Hansen.