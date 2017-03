Nederland begint tweede groepsfase WBC met nederlaag tegen Japan

Er moesten elf innings aan te pas komen om een beslissing te brengen, iets wat nog nooit is voorgekomen in de historie van de WBC. Na de gebruikelijke negen innings stond het 6-6. Na een doelpuntloze tiende inning maakte Japan even later het verschil door twee punten te slaan.

Nederland vervolgt het toernooi maandag met een wedstrijd tegen Israël, dat in de eerste groepsfase nog met 4-2 te sterk was. Op 15 maart is Cuba de laatste tegenstander in poule E.

Oranje plaatste zich afgelopen week voor de tweede groepsfase door zeges op Zuid-Korea en Taiwan. Vier jaar geleden haalde Nederland de halve finales van de WBC.

Van de 45 eerdere onderlinge ontmoetingen tussen Nederland en Japan eindigden er 34 in het voordeel van Japan. De laatste keer dat beide landen elkaar troffen was in 2016. Toen dolf 'the Kingdom of the Netherlands' nipt het onderspit: 10-12.

Homerun

Japan begon op papier dan ook als favoriet aan het treffen en pakte zondag in de tweede inning de leiding. Nederland reageerde direct met een homerun van Jonathan Schoop en bracht de stand terug tot 1-1.

De derde inning begon slecht voor Oranje, dat op een 4-1 achterstand kwam nadat Sho Nakata drie Japanners over de thuisplaat wist te brengen. Het werd daarna zelfs nog 5-1 voor Japan.

Oranje knokte zich in diezelfde inning overigens weer knap terug na onder meer een homerun van Coco Balentien: 5-5. De ploeg van coach Meulens wist in de vijfde inning honk twee en drie te bezetten, maar het leverde uiteindelijk geen punten op. Even later in de zesde inning strandde er opnieuw een loper in scoringspositie. Op dat moment stond Japan al met 6-5 voor.

Productief

Mede door een goede verdedigingsactie van de tweede honkman van Japan Ryosuke Kikuchi wist Oranje ook geen punten te scoren in de zevende inning, terwijl ook Japan niet productief meer bleek.

In de beslissende negende inning deed pitcher Loek van Mil goed werk, waardoor Oranje mocht blijven hopen op de overwinning. Xander Bogaerts bracht de stand terug tot 6-6 na een slag van Schoop, waardoor een tiende inning nodig was om een beslissing in de wedstrijd te brengen.

Aangezien er ook in de tiende inning niet werd gescoord, kwam er een elfde aan te pas. Daarin maakte Sho Nakata het verschil door twee punten binnen te halen uit één hit en Japan zo de zege te bezorgen.