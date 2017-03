Westbrook passeert Chamberlain en nadert recordaantal 'triple-doubles'

De sterspeler van de Thunder bracht in de nacht van zaterdag op zondag 33 punten, 11 rebounds en 14 assists op het scorebord in de gewonnen ontmoeting met Utah Jazz (112-104) en bracht zijn seizoenstotaal daarmee op 32.

Westbrook passeerde daarmee de legendarische Wilt Chamberlain, die in het seizoen 1967/1968 'slechts' 31 keer op drie verschillende onderdelen in de dubbele cijfers eindigde namens Philadelphia 76ers.

De 28-jarige point guard heeft nog zestien wedstrijden om het stokoude record van Oscar Robertson uit de boeken te spelen. De 'Big O' maakte in dienst van Cincinnati Royals 41 triple-doubles in het seizoen 1961/1962.

Met 66 duels in het reguliere seizoen achter de rug scoort Westbrook ook gemiddeld een triple-double: 31,9 punten, 10,5 rebounds en 10,1 assists per wedstrijd. Als hij dat in de resterende zestien duels volhoudt, is hij bovendien de eerste speler die over een heel NBA-seizoen een triple-double scoort sinds Robertson in 1961/1962.

Freak

De Thunder zijn dit jaar voor een groot deel afhankelijk van de inbreng van Westbrook. De ploeg uit Oklahoma City won 26 van de 32 ontmoetingen waarin hij een triple-double scoorde en verloor er 23 van de 34 waarin hij dat niet voor elkaar kreeg.

"Het is uitzonderlijk wat hij laat zien", erkent coach Billy Donovan, die met zijn Thunder zesde staat in de Western Conference. Dat vindt ook teamgenoot Andre Robertson: "Die gast is een beest, een freak, onnatuurlijk. Als hij wil, pakt hij dat record."