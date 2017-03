Racetalent Nyck de Vries (22) promoveert van GP3 naar Formule 2

De Vries, die deel uitmaakt van het talentenprogramma van McLaren, gaat in de Formule 2 rijden voor Rapax.

Bij het Italiaanse team vormt hij een koppel met de 27-jarige Johnny Cecotto, die zowel een Venezolaans als Duits paspoort heeft. Cecotto rijdt al langer in de klasse die net onder de Formule 1 zit.

"Ik hoop met Rapax succesvol te zijn in de Formule 2 en uiteraard is het mijn ultieme doel om de Formule 1 te halen en daar ook te presteren", zegt een opgetogen De Vries op de website van de Formule 2. "Ik ben dankbaar voor deze kans en weet zeker dat we samen een mooie toekomst tegemoet gaan."

In 2016 won De Vries twee races in de GP3. Hij was de beste in Italië en Abu Dhabi en sloot het seizoen af op de zesde plaats in de strijd om het kampioenschap.

Een jaar geleden verruilde de Nederlander de Formule Renault 3.5 voor de GP3, waar hij reed voor ART Grand Prix.