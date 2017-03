Honkballers onderuit tegen Israël in laatste duel eerste groepsfase

In Seoul stond donderdag alleen de groepswinst op het spel. Die ging dankzij de zege naar Israël. Beide landen spelen in de tweede ronde in Tokio, waar ook de twee beste landen uit groep B zich voor plaatsen.

Gastland Japan is vrijwel zeker een van de volgende tegenstanders voor 'the Kingdom of the Netherlands', dat eerder in de WBC van Zuid-Korea (5-0) en Taiwan (6-5) wist te winnen.

Zondag zijn de eerste wedstrijden in de tweede groepsfase van het toernooi dat als WK dient.

Achterstand

Nederland kwam tegen Israël al in de eerste inning op een 3-0 achterstand. De startende werper Rob Cordemans (42) verdween daarna meteen van de heuvel.

Randolph Oduber deed in de derde inning iets terug door de 3-1 aan te tekenen. Verder kwam Oranje lange tijd niet. In de zesde inning herstelde Israël de marge van drie door op 4-1 te komen.

In de achtste inning kwam Oranje met drie man op de honken. Jonathan Schoop bracht met een honkslag zijn broer Sharlon Schoop over de thuisplaat: 4-2. Vervolgens maakte Israël met een dubbelspel een einde aan de achtste slagbeurt voor Nederland.

Omdat Oranje in de negende inning geen punten wist te maken, eindigde het duel in een 4-2 zege voor Israël