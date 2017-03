Judoka Kim Polling blijft voor Nederland uitkomen

Dat meldde Henry Bonnes, directeur van de Nederlandse judobond, woensdag tijdens de opening van de nieuwe Wim Ruskahal op sportcentrum Papendal. Ook Noël van 't End blijft voor Nederland judoën.

De 26-jarige Polling, drievoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram, is na de Olympische Spelen naar Italië verhuisd. Ze woont daar samen met haar vriend, de Italiaanse judoka Andrea Regis. Omdat de judobond de nationale top verplicht op Papendal te trainen wist ze nog niet of ze voor Nederland kon blijven uitkomen.

Hetzelfde gold voor de 25-jarige Van 't End, die een relatie heeft met een Française. Hij kwam op de Spelen afgelopen zomer in Rio de Janeiro niet voorbij de eerste ronde. Ook Polling, die favoriete was voor goud, vloog er meteen uit.

Wereldtop

Door judoka's centraal te laten trainen, hoopt de nationale bond weer aansluiting te vinden met de wereldtop. Nederland won in Rio maar een medaille. Annicka van Emden veroverde brons in de klasse tot 63 kilogram brons. Het laatste olympische judogoud dateert van de Spelen in Sydney in 2000 toen Mark Huizinga won.

"De conclusie was dat we mondiaal afhaken voor de podiumplekken. Het moest dus anders", vertelde Bonnes woensdag op Papendal.

Tegen het plan om de beste vijftig judoka's centraal te laten trainen bestond aanvankelijk veel weerstand. "En dat is logisch", beseft Bonnes.

"Het is nogal wat om hier te trainen, wonen en eventueel studeren. Maar in topsport gaat het om details. Om een voorbeeld te noemen: in het verleden kwamen sommige judoka's wel eens te zwaar terug van vakantie. Nu heeft iedereen een diëtist en doen we ook aan mentale training. Na wat aarzeling hoor ik nu positieve geluiden."

Franssen

Bonnes wil graag benadrukken dat voor iedere judoka naar de beste invulling wordt gezocht. "We denken echt mee en niet iedereen hoeft hier iedere dag te zijn. Ik ga niet in op individuele afspraken maar je kan concluderen dat we er bijna met iedereen zijn uitgekomen."

Alleen met Juul Franssen is geen overeenkomst gesloten. De nummer zes van de wereldranglijst weigert op Papendal te trainen en mag daarom niet op internationale wedstrijden uitkomen. De Limburgse accepteert dat niet en is een rechtszaak begonnen tegen de bond.

"Natuurlijk is dat jammer", stelde Bonnes. "Maar ze is niet aan haar lot overgelaten. We hadden een oplossing voor haar mogelijke studieschuld en wilden ook haar trainers naar Papendal halen."