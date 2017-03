Honkballers naar volgende ronde WBC dankzij zege op Taiwan

Pas in de laatste twee innings kon Nederland woensdag een 4-5 achterstand ombuigen in een 6-5 voorsprong.

In de nacht van woensdag op donderdag speelt Oranje zijn laatste pouleduel in groep A tegen Israƫl, dat na zeges op Zuid-Korea en Taiwan ook al zeker is van een plek in de tweede groepsfase. Die begint komend weekend in Tokio.

Op dinsdag was 'the Kingdom of the Netherlands' in Seoul met 5-0 te sterk voor Zuid-Korea. Het gastland en Taiwan zijn na twee nederlagen uitgeschakeld.

Wisselvallig

Het duel tussen Nederland en Taiwan kende een wisselvallig verloop. Nederland kwam via Didi Gregorius in de tweede inning op een 1-0 voorsprong.

Een inning later nam Taiwan met 2-1 de leiding, maar in de gelijkmakende slagbeurt kwam Oranje op 4-2. Gregorius bracht met een dubbele honkslag Jonathan Schoop en Wladimir Balentien over de thuisplaat. Dankzij Dashenko Ricardo kon ook Gregorius een punt binnenhalen.

Pitcher Lars Huijer moest in de volgende inning met een man op de honken een homerun toestaan, waardoor het 4-4 werd. Daarna wist Taiwan op een 5-4 voorsprong te komen. Vervolgens hadden de Aziaten alle drie de honken bezet, maar zorgde Randolph Oduber in het linksveld met een vangbal voor de derde nul.

In de achtste inning kwam Nederland weer op gelijke hoogte. Xander Bogaerts kon vanaf het derde honk over de thuisplaat bij een dubbele honkslag van Gregorius.

In de negende en laatste inning kwam Oranje zonder uit met drie man op de honken. Doordat Jurickson Profar vier wijd kreeg, haalde Nederland het beslissende punt binnen.