Bond betreurt door judoka Franssen aangespannen rechtszaak

Daardoor kan Franssen niet deelnemen aan internationale toernooien. JBN besloot Franssen te weren omdat ze niet op het nationaal trainingscentrum Papendal traint.

De 27-jarige Limburgse, die uitkomt in de klasse tot 57 kilogram, traint in Rotterdam, waar ze ook studeert.

"Wij betreuren de ontstane situatie. Ook bij de vijftig sporters die nu op Papendal het fulltime programma volgen, die eveneens huis en haard hebben verlaten om hun dromen na te jagen, waren er op voorhand zorgen", schrijft JBN in een persbericht.

"In de eerste maanden is zowel ons als de judoka's duidelijk geworden dat Papendal, en de morgen te openen Ruskahal, een uitstekende thuisbasis zijn om succesvolle topprestaties te leveren."

Met de keuze voor een centrale trainingslocatie hoopt de judobond de aansluiting met de internationale top te behouden.

Gesprekken

"Met Juul hebben wij in de afgelopen twaalf maanden meerdere gesprekken gevoerd. In het eerste gesprek, in januari 2016, heeft Juul haar grootste zorgen geuit: studie en coachstaf. Thema’s die volledig overeen kwamen met de zorgen van andere judoka’s", aldus de JBN.

De bond verklaart Franssen te hebben geholpen met de aanvraag bij de officiële instanties om haar studietermijn van tien jaar met één jaar te verlengen. Dit verzoek werd gehonoreerd, maar Franssen bleek er geen gebruik van te willen maken.

De coach en krachttrainer van Franssen zijn volgens JBN "proactief benaderd om een rol te willen spelen binnen het fulltime programma op Papendal", maar zij gingen daar niet op in.

De bond stelt dat de door Franssen aangegeven knelpunten tijdig zijn opgelost. Ze diende tweemaal per week in Papendal te trainen. Omdat de judoka tot eind december slechts eenmaal per week naar het trainingscentrum nabij Arnhem kwam, besloot de judobond haar de A-status te ontnemen.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak dient.