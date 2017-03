Honkballers veel te sterk voor Zuid-Korea bij World Baseball Classic

De start van Oranje was veelbelovend. Na een honkslag van Andrelton Simmons ramde Jurickson Profar de bal direct over het hek in de overdekte Gocheok Sky Dome, goed voor een homerun en twee punten.

In de tweede inning liet Randolph Oduber na een klap van Simmons het derde punt aantekenen en zelf sloeg de buitenvelder de bal in de zesde inning over de hekken, met Dashenko Ricardo op de honken.

De Nederlandse pitchers kwamen amper in de problemen. Met dank ook aan het sterke opererende veld achter hen, dat een paar prachtige dubbelspelen liet zien.

Oranje kan zich woensdag al verzekeren van een plek in de tweede ronde van het prestigieuze toernooi, dat dient als WK, als het ook Taiwan verslaat.

Zuid-Korea verloor maandag met 2-1 van Israël, dat amper 24 uur later ook Taiwan klopte (15-7). De nummers één en twee van de groep gaan naar de tweede ronde in Tokio. De finaleronde van de WBC is in de Amerikaanse stad Los Angeles.

MLB

Nederland bereikte vier jaar geleden verrassend de halve finales. Daarin moest de equipe van Meulens buigen voor de Dominicaanse Republiek, dat vervolgens de titel pakte. In 2013 begon Oranje het toernooi ook met een 5-0-zege op Zuid-Korea.

Meulens heeft de lat hoog gelegd voor de vierde editie van de WBC. Met minder dan de titel neemt de keuzeheer, die in de Major League als slagcoach werkt bij San Francisco Giants, geen genoegen. De 49-jarige Antilliaan beschikt dan ook over een ijzersterke selectie, naar eigen zeggen de beste ooit.

Met Xander Bogaerts, Simmons, Jonathan Schoop, Profar en Didi Gregorius telt het zogeheten koninkrijksteam vijf spelers die voor grote clubs uit de MLB spelen. Aangevuld met onder anderen Wladimir Balentien en Rick van den Hurk, die vanuit de Verenigde Staten naar de eveneens sterke Japanse competitie zijn gegaan, denkt Meulens voor het goud te kunnen gaan.