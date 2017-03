Tyson Fury maakt over twee maanden rentree in boksring

Het is nog niet bekend tegen wie Fury het over twee maanden opneemt, maar de 28-jarige Brit kondigde al aan voor niemand bang te zijn.

"Ik neem het tegen wie dan ook op. Hou mijn gordels warm jongens, want ze behoren de koning toe. Wie mijn gordels ook heeft, ik sta voor je klaar. Groot of klein", meldde Fury in een tweet.

Het laatste gevecht van de bokser was in november 2015, toen hij in Duitsland te sterk was voor Wladimir Klitschko. Beide mannen zouden een jaar later opnieuw om de wereldtitel strijden, maar dat duel werd uitgesteld nadat Fury op cocaïne werd betrapt.

Als gevolg daarvan moest de Brit, al dat niet op eigen initiatief, al zijn wereldtitels afstaan.