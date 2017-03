Vriendschap moet honkballers aan titel helpen bij World Baseball Classic

"We gaan proberen om de titel te winnen. Ik ben hier niet alleen om mee te doen", aldus Meulens in gesprek met NUsport.

Het Nederlands Koninkrijksteam, zoals de ploeg officieel heet, begint de World Baseball Classic (WBC) dinsdag met een wedstrijd tegen gastheer Zuid-Korea. De ploeg drong in 2013 bij de vorige editie van de WBC door tot de halve finales, waarin de latere winnaar de Dominicaanse Republiek te sterk was (1-4).

Meulens beschikt ook dit jaar weer over een sterke selectie met bijna alle Nederlandse Major Leaguers, maar desondanks ziet de toonaangevende Amerikaanse sportzender ESPN Nederland slechts als de negende ploeg in het veld van zestien deelnemers.

"Honkbal is geen grote sport in Nederland, dus we zijn altijd de underdog. Dat is prima", zegt de 49-jarige Meulens, die in het dagelijks leven succesvol 'hitting coach' is bij Major League-club San Francisco Giants.

"Wedstrijden worden niet op papier gespeeld. We weten hoe goed we zijn en we willen bewijzen dat de halve finale van vier jaar geleden geen toevalstreffer was."

Kracht

De kracht van het Nederlandse team ligt vooral in het binnenveld. Xander Bogaerts (24, Boston Red Sox), Didi Gregorius (27, New York Yankees) en Andrelton Simmons (27, Los Angeles Angels) hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot drie van de beste korte stoppen in Amerikaanse Major League Baseball (MLB).

Jonathan Schoop (25) is bovendien al drie jaar de vaste tweede honkman van de Baltimore Orioles. Jurickson Profar (24, Texas Rangers), de vijfde Major Leaguer in de selectie, is van nature ook een korte stop, maar zal bij de WBC als buitenvelder acteren.

"We hebben heel sterke verdedigers in het binnenveld, deze jongens zijn echt goed", stelt Meulens. "Als een slagman van de tegenstander de bal op de grond slaat, dan weet je dat er iets spectaculairs kan gebeuren."

Speciaal

Meulens heeft zoveel goede infielders, dat hij ze niet allemaal in het veld op kan stellen. Bogaerts gaat op het derde honk spelen, terwijl Gregorius meestal de aangewezen slagman zal zijn en soms opgesteld zal worden als korte stop of tweede honkman.

"En Profar speelt nu in het midveld alsof hij dat al tien jaar doet", aldus de bondscoach. "Ze willen allemaal met elkaar spelen, er is een grote vriendschap in de kleedkamer. Dat is ontzettend speciaal."

Die speciale band tussen de spelers komt voort uit het feit dat de Antilliaanse spelers al vanaf hun jeugd met elkaar samenspelen. De goedbetaalde Major League-spelers twijfelden dan ook niet of ze in de voorbereiding op een nieuw en lang MLB-seizoen naar de andere kant van de wereld wilden reizen voor de WBC.

"Ze willen allemaal spelen voor de naam 'Team Kingdom of the Netherlands' op hun shirt. Dat is geweldig om te zien", zegt Meulens.

Groepsfase

De eerste wedstrijd van de honkballers tegen het sterke Zuid-Korea in de Gocheok Sky Dome in Seoul begint dinsdag om 10.30 uur Nederlandse tijd. 24 uur later is Taiwan de volgende tegenstander, terwijl de laatste groepswedstrijd tegen Israël donderdag om 4.00 uur Nederlandse tijd van start gaat.

De beste twee ploegen van de poule A plaatsen zich net als de beste twee ploegen van poule B (Cuba, Japan, China en Australië) voor de tweede ronde in Tokyo.

In de tweede groepsfase spelen alle ploegen ook één keer tegen elkaar. De top twee plaatst zich voor de halve finales, die op 20 en 21 maart in het Dodger Stadium in Los Angeles worden gehouden. De finale is op 22 maart in hetzelfde stadion.