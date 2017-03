Luiten wordt 25e op door Johnson gewonnen WGC-toernooi in Mexico

De Amerikaan Johnson achterhaalde met een slotronde van 68 zijn landgenoot Justin Thomas, die vier slagen meer nodig had en zichzelf terugvond op de zesde plaats in de eindrangschikking.

Luiten sloot het toernooi op de hooggelegen baan van Chapultepec af als gedeeld 25e. Hij kwam na een matige slotronde uit op een totaal van 281, waarmee hij elf slagen verwijderd was van winnaar Johnson.

De Bleiswijker had weer moeite met putten. "Op hole één heb ik voor eagle geput en de rest voor birdie. Als je dan maar een birdie weet te maken, dan voelt het alsof je elke hole je kans misloopt'', reageerde hij op zijn website.

"Ik weet dat ik positief moet zijn, want mijn spel is gewoon goed genoeg. Maar als je dan vier dagen niets weet te holen en eigenlijk heel makkelijk 25e wordt, dan weet je dat er nog zoveel meer in zit."

Tweede zege

Voor Johnson was het zijn tweede zege op rij na winst twee weken geleden in het Genesis Open nabij Los Angeles. Na die overwinning nam hij de eerste plaats op de wereldranglijst over van de Australiër Jason Day.

De Engelsman Tommy Fleetwood werd tweede met één slag meer dan de winnaar, die een kleine anderhalf miljoen euro mee naar huis mocht nemen. Fleetwoods landgenoot Ross Fisher en de jonge Spanjaard Jon Rahm deelden de derde plek.

Johnson heeft inmiddels veertien toernooizeges op de PGA Tour achter zijn naam staan.