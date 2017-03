Kupers en Koster grijpen naast medaille op slotdag EK indoor

Kupers, die twee jaar geleden nog goed was voor brons bij de EK indoor, kwam bijna een seconde tekort voor een podiumplaats. De 25-jarige Nederlander kwam uit op een tijd van 1.50,47, terwijl de Spanjaard Alvaro De Arriba in 1.49,68 derde werd.

De Europese titel ging in 1.48,87 naar de Pool Adam Kszczot. De Deen Andreas Bube (1.49,32) liep naar het zilver.

Het was de derde Europese indoortitel voor de 27-jarige Kszczot, die ook in 2011 en 2013 de snelste was op de 800 meter. De Pool won ook twee keer de Europese titel in de buitenlucht (2014 en 2016).

Kupers paste niet zijn beproefde tactiek toe door hard aan kop te lopen, want hij wachtte deze keer af in de rug van zijn rivalen. Het kwam aan op de laatste 200 meter en daarin kwam de Nederlander tekort. Hij liet zich bijna nog van de sokken lopen door de Spanjaard Kevin Lopez en raakte zelfs even uit balans. Van een eindspurt kwam het niet meer.

Koster

Op de 3000 meter voor vrouwen werd Koster in de laatste ronde nog voorbijgelopen door de Britse Eilish McColgan, die daardoor het brons pakte (8.48,99 om 8.47,43). Twee jaar geleden veroverde de nu 24-jarige Nederlandse bij de EK indoor in Praag nog wel de bronzen medaille.

Het goud ging zondag in Belgrado overtuigend naar de Britse Laura Muir, die zaterdag ook al de beste was op de 1500 meter.

De 23-jarige Schotse nam in de laatste paar rondjes het commando over van de Turkse Yasemin Can en liep haar concurrente vervolgens nog op bijna tien seconden: 8.35,67 om 8.43,46. Can pakte wel het zilver in een nieuwe nationaal record.

"Ik ben hier zo gefrustreerd over", zei Koster na haar race. "Ik gaf werkelijk alles, maar mijn benen zaten in die laatste ronde helemaal op slot. Ik wist ook dat als er nog iemand over mij heen zou komen, dat dat Eilish zou zijn. Toch, ik heb zo hard mogelijk gerend."

Nederland blijft op één medaille staan bij het EK indoor. Liemarvin Bonevacia eindigde zaterdag als derde op de 400 meter.