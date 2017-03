Koster net naast podium op 3000 meter bij EK indoor

Koster werd in de laatste ronde nog voorbijgelopen door de Britse Eilish McColgan, die daardoor het brons pakte (8.48,99 om 8.47,43).

Twee jaar geleden veroverde Koster bij de EK indoor in Praag nog wel de bronzen medaille.

Het goud ging zondag in Belgrado overtuigend naar de Britse Laura Muir, die zaterdag ook al de beste was op de 1500 meter.

De 23-jarige Schotse nam in de laatste paar rondjes het commando over van de Turkse Yasemin Can en liep haar concurrente vervolgens nog op bijna tien seconden: 8.35,67 om 8.43,46. Can pakte wel het zilver in een nieuwe nationaal record.