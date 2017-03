Kupers naar EK-finale 800 meter, Verstegen komt net tekort

Kupers liep in zijn reeks uit de halve finales naar de derde plaats, voldoende voor een optreden in de eindstrijd. Bij de vorige EK indoor in Praag pakte hij het brons.

De 25-jarige Achterhoeker plaatste na twee ronden een goede demarrage en nam afstand van zijn concurrenten, maar op de laatste honderd meter werd hij nog voorbijgestreefd door de Spanjaard Álvaro de Arriba en de Poolse titelfavoriet Adam Kszczot.

De Arriba won in 1.48,36, Kszczot liep 1.48,53 en Kupers klokte 1.48,69.

Verstegen

Bij de vrouwen staat er geen Nederlandse in de finale, omdat Verstegen nipt tekort kwam. De Nederlands kampioene eindigde in haar halve finale als vierde, terwijl een plek bij de eerste drie vereist was voor een finaleplek.

De 31-jarige Verstegen liep een redelijke race waarin ze tot in de laatste meters zicht had op de derde plaats. Vlak voor de finish kwam de Deense Stina Troest haar nog voorbij.

De Castricumse finishte in 2.03,06, acht honderdsten achter Troest (2.02,98).